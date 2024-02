Geolier tra trionfo e sgomento Siani lo difende | Dei fischi rimarrà

(Di sabato 10 febbraio 2024) Continua l'ascesa del rapper napoletano, che dopo aver vinto la seconda serata del Festival di Sanremo, fa sua anche la serata cover con 'Strade', cantata insieme a Luchè, Guè e Gigi d'Alessio. Un successo accolto freddamente dal pubblico in sala, che ha riservato sonoridopo l'annuncio della vittoria dell'artista campano. Della reazione della platea e della galleria dell'Ariston si sta discutendo molto sui social, dove molti personaggi del mondo dello spettacolo stanno puntando il dito contro chi non ha rispettato l'artista che ha trionfato. Tra questi anche Alessandro, celebre attore napoletano. Attraverso una lettera inviata a Fanpage.it, il regista ha voluto incoraggiare. "Sala stampa, televoto e radio hanno decretato il successo di. E, come dice ...

Terminata la QUARTA SERATA del Festival di SANREMO con l’esibizione dei 30 cantanti in gara che hanno presentato in emozionanti duetti alcuni ... (bubinoblog)

Ripeto, a me non piace, ma Geolier a 23 anni è un tormentone su tiktok (l’avete visto il figlio di Amadeus esultare), è un fenomeno su Spotify, il suo album con quello di Lazza è tra i più venduti ...Alla fine si impone ancora lui. Geolier vince la serata delle cover grazie al medley proposto con Guè, Luchè e Gigi D'Alessio, e mette una ipoteca sulla vittoria finale. Il televoto, insomma, è dalla ...Ecco i voti dei conduttori, dei cantanti e degli ospiti della quarta serata della 74^ edizione del Festival di Sanremo. Sangiovanni e Aitana, voto: 5 Sangio in modalità «ciao come sto»: portare la cov ...