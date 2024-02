Geolier | Selvaggia Lucarelli | «È tra i più venduti | non lo votano solo i terroni»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 10 febbraio 2024): «Non mi piace ma è tra i più, hanno vinto talenti moto più discutibili».sui social pubblico un lungo status sulla vicendanon mi piacenon mi piace, però voglio dire alcune cose. Ci sono due questioni diverse che lo riguardano: il marketing aggressivo fatto di video sul come votare con 5 sim diverse, i suoi giri nelle scuole campane prima di partire per Sanremo, voci su un’organizzazione capillare per votarlo e poi l’aereo privato, l’entourage di decine di persone e tutto quello che magari non lo rende particolarmente simpatico, ma che fino a prova contraria è legittimo. Poi c’è il tema “la sua musica fa schifo”. Ripeto, a me non piace, ma ...