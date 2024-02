Geolier risponde al pubblico di Sanremo | le parole dopo i fischi

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 10 febbraio 2024) Non si placano le polemiche aper la vittoria dinella serata delle cover. Il cantante napoletano ha volutore alle critiche. L’Italia sta vivendo uno degli eventi che hanno fatto la storia del paese. Il Festival di, infatti, è arrivato alla sua 74esima edizione. Grazie al lavoro di Amadeus, il Festival è tornato in auge negli ultimi anniche per diverso tempo aveva perso l’attenzione mediatica di molti, soprattutto tra i giovani. Quest’anno, invece, lo share tra i giovani ha toccato addirittura l’80%. A sostenere questo dato c’è ovviamente la presenza in gara di artisti più vicini ai gusti musicali dei giovani come Rose Villain, La Sad e anche. L’artista napoletano ieri sera ha trionfato nella serata delle cover con un medley intitolato ...