Geolier primo nella classifica provvisoria di Sanremo

(Di sabato 10 febbraio 2024)-Mango-Annalisa. Il pubblico del teatro Ariston ha contestato nuovamente laal momento della lettura dei nomi dal trentesimo alda parte di Amadeus, sottolineando polemicamente il primato di. “Capisco e fa parte della storia di. Un po’ è come essere allo stadio: ci sono gruppi e fan, prego di applaudire e anche di esprimere disappunto ma vi chiedo solo il rispetto per tutti e 30 i cantanti in gara”, è stato l’invito di Amadeus. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Segui in diretta tutti gli aggiornamenti Festival di Sanremo : i cantanti in gara, gli ospiti, la scaletta e tutto ciò che accade sul palco ... (vanityfair)

Sanremo 2024, ancora fischi per Geolier primo in classifica. Già dopo la serata delle cover il pubblico dell'Ariston aveva palesato dissenso ...Il primo a prendere le distanze è Amadeus ...va rispettato il pensiero di chi l'ha votato. Geolier è un ragazzo forte, credo che questo amore lo fortifichi ancora di più", ha aggiunto il direttore ...Sanremo È un Fiorello provato dagli orari sanremesi ma molto felice quello che parla con l’Adnkronos prima di cambiarsi per salire sul palco del Festival come coconduttore della serata finale. Ha semp ...