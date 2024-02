Geolier | il significato e il testo della canzone dell’artista napoletano

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 10 febbraio 2024) Se c’è un artista che più di ogni altro ha saputo catalizzare le attenzioni durante questo Festival di Sanremo 2024, quello è sicuramente. Primo in classifica al termineseconda serata, che lo ha visto esibirsi insieme ad altri 15 artisti, e vincitoreserata cover, con tanto di fischi del pubblico dell’Ariston e polemiche esplose in rete. Ma cosa significa, esattamente, la sua. Ad anticiparlo era stato lo stesso artista: “Un pezzo uptempo, un po’ cassa dritta, parla di una coppia che si ama troppo e riesce a capire che è il momento di fare I p’ me, tu p’ te”. Italian singerperforms on stage at the Ariston theatre during the 74th Sanremo Italian Song Festival, in Sanremo, Italy, 07 February 2024. The music festival will run from 06 to 10 February 2024. ...