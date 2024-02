Geolier fischiato a Sanremo | le reazioni

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 10 febbraio 2024)– “Noi gente del sud non fischiamo mai né un artista né uno sportivo del nord, né di un altro paese. Forza, sei tutti noi!”. Lo scrive sui social Stefano Graziano, capogruppo del Pd nella commissione di Vigilanza Rai, dopo cheè statoieri sul palco dell’Ariston per aver vinto la serata del venerdì dedicata alle cover. “Se dovessero essere i fischi di un paese ancora diviso in due, come in tanti sostengono, sarebbero un’umiliazione nazionale”, afferma Maurizio De Giovanni in un post pubblicato su Facebook. Lo scrittore torna dunque a parlare del rapper(che aveva criticato nei giorni scorsi per la scrittura del suo testo in un napoletano poco ortodosso) all’indomani della vittoria nella serata delle cover al festival di, contestata dal ...