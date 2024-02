Geolier fischiato a Sanremo | l' amarezza del vincitore della serata cover Il momento più brutto della mia carriera

(Di sabato 10 febbraio 2024) Nonostante i fischi del pubblico,riesce a conquistare ladelle. Il cantante, in collaborazione con Guè, Luchè e Gigi D'Alessio, ha trionfato nel televoto, guadagnandosi il favoresala stampa e delle radio. Ma non tutti sono entusiasti del risultato... Scopriamo di più su questa controversa vittoria.: Una vittoria amaratrionfa a, nonostante l'accoglienza fredda del pubblico. Il cantante, intervistato da CorriereSera, ha confessato di aver vissuto undifficile: "Sto bene, ma ho bisogno di riposare un po'. È stato bruttissimo in realtà. Mi sono preparato tantissimo per portare questi tre mostri e vincere. ...

Ieri sera il Festival di Sanremo è stato incentrato sulla serata cover , durante la quale i trenta artisti in gara si sono cimentati in una loro ... (isaechia)

Geolier primo in classifica al festival di Sanremo 2024 , anche dopo la serata delle cover che vedeva favorita Angelina Mango, divide e non ... (ilmattino)

Selvaggia Lucarelli, giornalista, sui suoi canali social ha commentato la vittoria di Geolier nella serata delle cover del Festival di Sanremo 2024: "A me non piace, ma Geolier a 23 anni è un tormento ...Può non sembrarci giusto ma non è che se un anno gli invasati televoto sono i fan di Emma va bene, se sono i fan di Geolier che schifo e giù di fischi. Applaudiamo Ghali che canta “io sono un italiano ...Dati record e share alle stelle. Non mancano però le polemiche, specie dopo la classifica di ieri che ha visto Geolier in prima posizione ma sommerso dai fischi. Al secondo posto Angelina Mango e al ...