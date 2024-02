Geolier è un caso | vince la serata cover a Sanremo tra i fischi | «Il momento più brutto della mia carriera»

In diretta con Fanpage.it, il conduttore del palco parallelo del Festival di Sanremo, quello in Piazza Colombo esprime la sua opinione sui fischi ... (fanpage)

Alla fine si impone ancora lui. Geolier vince la serata delle cover grazie al medley proposto con Guè, Luchè e Gigi D'Alessio, e mette una ipoteca sulla vittoria finale. Il televoto, insomma, è dalla ...Non mancano però le polemiche, specie dopo la classifica di ieri che ha visto Geolier in prima posizione ma sommerso dai ...a Sanremo oltre che una fitta pioggia continuano a piovere polemiche. Il ...La classifica della serata cover ha premiato il rapper napoletano. Ma il tifo in sala era tutto per Angelina Mango: pioggia di fischi. Gli insulti razzisti in rete ...