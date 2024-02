Geolier e gli spaghetti di notte con Guè | Luché e Gigi D’Alessio

(Di sabato 10 febbraio 2024) (Adnkronos) – Una spaghettata notturna per festeggiare il primo posto nella classifica della quarta serata di Sanremo 2024.festeggia il successo con una spaghettata nel cuore dellainsieme agli artisti con cui ha condiviso il palco dell’Ariston nella serata delle cover e dei duetti. Il rapper napoletano si accomoda a tavola con Guè,, che incrociano le forchette per dividere il premio culinario: “Dobbiamo mangiare tutti dallo stesso piatto”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Io mi sono esibito e non ho rubato niente a nessuno" Geolier dopo il trionfo della serata cover di ieri a Sanremo, interviene cronisti sui fischi ricevuti dalla platea. Incalzato da una giornalista, ...Può non sembrarci giusto ma non è che se un anno gli invasati tele voto sono i fan di Emma va bene, se sono i fan di Geolier che schifo e giù di fischi”. Prosegue poi la blogger, sottolineando un ...Sabato, 10 febbraio 2024 Home > aiTv > Sanremo, Amadeus: ondata anti-Napoli Non bella, Geolier se ne freghi Sanremo, 10 feb. (askanews) - Questa ondata anti-Napoli "non la puoi combattere, Geolier se ...