Geolier diventa un caso di tifoserie Ma su Spotify lo ascoltano di più a Milano che a Napoli

(Di sabato 10 febbraio 2024) Sanremo, 10 febbraio 2024 – Da ieri sera l’Italia è spaccata in due: una proe una contro. Nessuno, fino a poche ore fa, si aspettava che la vittoria del rapper napoletano nella serata cover avrebbe creato un simile polverone. A cominciare da lui stesso, che oggi ha commentato in conferenza stampa: "I fischi sono un modo per esternare un parere, come l'applauso. Ieri io mi sono esibito davanti all'Ariston con le persone che fischiavano e se ne andavano. E' stato difficile, veramente. Però alla fine è un parere, potevano applaudire come restare neutre". I fischi si sono tradotti – come era prevedibile - in offese e insulti social che fanno riferimento alle origini napoletane dell’artista. E da qui il, che è arrivato persino in politica, con i parlamentari del Sud che lo difendono. ...