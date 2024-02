Geolier diventa grande e prende il controllo del business dal fratello Gaetano A fine dicembre aumento di capitale con la liquidità che aveva da Deutsche Bank

(Di sabato 10 febbraio 2024) Circa un mese prima dell’inizio del Festival di Sanremoha deciso di essereto ormaie ha assunto il pienodelnato dal suo successo come cantante e che fino a Natale scorso era equamente diviso con ilmaggioreche lo amministrava. Tutto è accaduto il 29scorso nello studio del notaio Francesco Merola di Capua. Ildiviso in due società dal 2019è il nome di arte di Emanuele Palumbo, classe 2000. Con il, assai meno giovane di lui (classe 1981)fondato nel novembre 2019 due società di cuino quote paritetiche: la Golden boys srls (pochi ...

Finale Sanremo 2024: ecco perché la vittoria di Geolier non è così scontata. Riepiloghiamo il meccanismo di voto e possibili scenari.Sanremo 2024, il cantante napoletano Geolier criticato per il successo durante la serata duetti e cover: "Non mi sento di aver rubato".Punk, decolorati, lisci indietro con la riga, corti da bravo ragazzo, scalatissimi e corti, con le treccine afro: a Sanremo da sempre oltre la musica il look vuole la sua parte.