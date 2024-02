“Geolier davanti a Angelina | uno scandalo” | Ariston e social in rivolta

(Di sabato 10 febbraio 2024) (Adnkronos) –primo nella serata delle cover al Festival di Sanremo 2024 e iesplodono. Ai fischi dell'per la classifica di serata, che relegaMango al secondo posto, si accompagnano i 'buuu' virtuali che migliaia di post esprimono all'unisono per il primato di giornata del rapper napoletano. Il televoto, è la

Quarta Loredana Berté, quinto Mahmood dopo giuria delle radio e televoto. Commozione per il ritorno di Giovanni Allevi, John Travolta fa «Il ballo ... (ilsole24ore)

Geolier è al primo posto della classifica , nella seconda serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo , con il brano “I p’ me, tu p’ te“. ... (open.online)

La serata dei duetti porta il primo vero responso provvisorio per quanto riguarda la classifica di Sanremo 2024 . A fine serata Amadeus illustra la ... (ilmattino)

La serata dei duetti porta il primo vero responso provvisorio per quanto riguarda la classifica di Sanremo 2024 . A fine serata Amadeus illustra la ... (leggo)

Geolier si impone nella sfida delle cover ...L'ingresso in scena è spettacolare, a passi di danza: la co-conduttrice parte davanti al teatro, accanto ad una giovane ballerina, omaggio a se stessa ...Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi ...Il pubblico dell’Ariston fischia Geolier al termine della quarta serata del Festival di Sanremo, quella riservata alle cover e ai duetti. Al termine della classifica dei primi cinque, il pubblico in s ...