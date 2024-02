“Geolier davanti a Angelina | uno scandalo” | Ariston e social in rivolta

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 10 febbraio 2024) I fischi in teatro e i messaggi su X: la classifica non piaceprimo nella serata delle cover al Festival di Sanremo 2024 e iesplodono. Ai fischi dell'per la classifica di serata, che relegaMango al secondo posto, si accompagnano i 'buuu' virtuali che migliaia di post esprimono all'unisono per