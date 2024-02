Geolier a Sanremo | Roberto Saviano | “Tanti voti per lui | qual è il problema?”

Sanremo - Zinzi (Lega) : Geolier simbolo di Sud che sa competere “Geolier è la rappresentazione di un Sud che vuole competere, sa di poterlo fare e con tanta consapevolezza dimostra di essere forte, vincendo”. Lo ... (ildenaro)

I p’ me - tu p’ te - il significato della canzone di Geolier a Sanremo I p’ me, tu p’ te, la prima canzone in dialetto napoletano in gara nella storia del Festival di Sanremo, scritta e interpretata da Geolier, al ... (cultweb)

Geolier - fischi a Sanremo diventano ‘caso’ politico (Adnkronos) – “Noi gente del Sud non fischiamo mai né un artista né uno sportivo del Nord, né di un altro paese. Forza Geolier, sei tutti noi!”. ... ()

Sanremo - Avitabile applaude Geolier : “Vince perché è bravo” "I fischi una forma di razzismo? Per carità, il problema non esiste, chi ama la musica non si preoccupa di queste cose" "Il successo di Geolier? ... (sbircialanotizia)