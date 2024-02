Genoa | Gilardino | «Rinnovo? Adesso non ci penso | ma…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 10 febbraio 2024) Le parole di Alberto, allenatore del, in conferenza stampa in vista della gara contro l’Atalanta Albertoha parlato in conferenza stampa in vista di-Atalanta. PAROLE – «Fanno piacere le parole di Blazquez. Da parte mia c’è stima nei confronti della società e dei dirigenti, nei confronti di tutto l’ambiente, nei confronti dei giocatori e nei confronti di chi lavora qui. C’è un legame autentico, come lo sono i nostri tifosi che ci accompagnano ogni partita con la loro passione. E questo siamo riusciti a crearlo con l’alchimia in questo ambiente lavorativo. Io cerco di smorzare gli animi ma sono parole ambiziose. Io sono ambizioso come lo è il mio staff e lo sono i giocatori ma non dobbiamo discostarci dalla realtà. La realtà dice che dobbiamo fare 12 punti per il primo obiettivo ...