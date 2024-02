Genoa-Atalanta | Serie A | streaming | probabili formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 10 febbraio 2024)è una partita valida per la ventiquattresima giornata diA e si gioca domenica alle 18:00:, diretta tv,. È l’, al momento, la candidata più credibile per il quarto posto. La Dea, ancora imbattuta nel 2024, viaggia a passo decisamente più svelto rispetto alle dirette concorrenti e l’ha dimostrato domenica scorsa nello scontro diretto con la Lazio. Un dominio totale quello dei nerazzurri, più di quanto non dica lo stesso risultato finale (3-1). Brilla sempre di più la stella di De Ketelaere, che oggi grazie alla “cura Gasperini” è solo il lontano parente di quel giocatore, timido e spaurito, che lo scorso anno è sembrato un pesce fuor d’acqua nel Milan. Il belga contro i ...