Genoa-Atalanta | senza Muriel Gasperini pesca in Under 23 | convocato Siren Diao

(Di sabato 10 febbraio 2024) Zingonia. C’è una grande novità nell’elenco dei convocati diramato da Gian Pieroper la trasferta di Genova: oltre al recupero annunciato di Teun Koopmeiners e all’asaltrettanto prevedibile di Luis, si registra la prima chiamata in assoluto con la prima squadra dell’perBaldé. Attaccante classe 2005, è una delle (poche) novità che hanno riguardato l’organico nerazzurro nel mercato di gennaio. Arrivato dal Verona, in parallelo con l’operazione che ha portato a Bergamo Hien, è stato inizialmente aggregato all’23, ma ci ha meso davvero poco per lasciare il segno agli occhi dello staff tecnico. Ha trovato il primo gol da professionista alla prima da titolare (terza in assoluto) con la seconda squadra nerazzurra, contro la ...

"Il Genoa forse può giocare anche per l'Europa, non solo per la salvezza. In classifica non c'è tutta questa distanza". Alla vigilia della partita da ex con la sua Atalanta a Marassi, Gian Piero ...Così si legge sul sito ufficiale nerazzurro in merito alle tre curiosità su Genoa-Atalanta: Nel match d’andata, in che minuto segna Éderson Una partita molto combattuta quella d’andata. Nel primo tem ...Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, de Roon, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners, Miranchuk; De Ketelaere. All. Gasperini.