Genoa-Atalanta | Gilardino | “Affrontiamo una squadra forte | servirà la partita perfetta”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 febbraio 2024) Intervenuto in conferenza stampa, Albertoha presentato la gara, valevole per la 24^ giornata di Serie A 2023/2024: “Affronteremo un’avversaria molto, che ha fatto un percorso notevole e allenata da un perfezionista capace di creare qualcosa di unico. Gasperini è riuscito a fare qualcosa di davvero importante e laha raggiunto una dimensione di prestigio.la. Dovremo avere il nostro popolo dalla nostra, serviranno ferocia, adrenalina e gli occhi di chi vuole un’altra impresa contro unaal pari delle prime tre del campionato“. “Dovremo giocare in 12, ma anche in 13, 14 o 15. Il nostro pubblico dovrà darci una mano e far sentire all’avversario pressione. Inoltre non ...