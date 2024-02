Gaza | trovata morta la bimba Hind Rajab

(Adnkronos) – Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu mostra in televisione una copia in arabo del Mein Kampf di Adolf Hitler trovata a ... (termometropolitico)

(Adnkronos) – Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu mostra in televisione una copia in arabo del Mein Kampf di Adolf Hitler trovata a Gaza : ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu mostra in televisione una copia in arabo del Mein Kampf di Adolf Hitler trovata a ... ()

Pubblicato il 27 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu mostra in televisione una copia in arabo del Mein ... (dayitalianews)

Non è chiaro dove questi abitanti potrebbero trovare rifugio ed ecco, come detto, che l’Egitto ha pensato bene di rafforzare i propri confini in vista di ipotetici disordini pubblici. Cosa succede nel ...La sua voce, che chiedeva aiuto, aveva commosso il mondo. Hind Rajab, la bambina di 5 anni scomparsa da Gaza quasi due settimane fa, è stata trovata morta. Il suo corpo è ...“Fe-hu-wang chiese: -Che interesse hanno al rivolgimento i lavoratori della testa, fuorché l’interesse di tutti Me-ti rispose: -Pigliamo i medici. Il peggio di tutto è che i medici non possono far nu ...