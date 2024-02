Gaza | raid israeliani su Rafah | 28 palestinesi uccisi Trovata morta bimba di sei anni dispersa dopo la strage della sua famiglia

(Di sabato 10 febbraio 2024) Almeno 28sono statinella notte da attacchi aerei, all’estremo confine sudStriscia di. Venerdì il primo ministro di Tel Aviv, Benjamin Netanyahu, aveva chiesto di pianificare l’evacuazione dei civili dalla città in vista di un’offensiva di terra, senza però specificare dettagli o tempi dell’operazione. Asono ormai ammassati piùmetà dei 2,3 milioni di abitantiStriscia, la maggior parte dei quali (la stima è di 1,5 milioni) si sono rifugiati lì per sfuggire alla distruzione portata avanti da Israele sul resto dell’enclave. Hamas, il gruppo militante islamista al governo di– responsabile del massacro del 7 ottobre che ha dato inizio alla nuova ...

L'agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che almeno 14 persone sono morte e altre decine sono rimaste ferite ieri sera in bombardamenti ... (quotidiano)

L'emittente araba Al Jazeera afferma che almeno otto persone sono rimaste uccise e altre 18 ferite in attacchi delle forze israeliane contro due case ... (quotidiano)

L'agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che quattro persone sono morte e diverse altre rimaste ferite in un bombardamento israeliano che ha ... (quotidiano)

Roma, 9 febbraio 2024 – Nuovi raid Usa nella notte sullo Yemen per colpire obiettivi degli Houthi . Le Forze armate americane (Centcom) hanno ... (quotidiano)

Nuova offensiva di Tel Aviv contro Hamas, questa volta nel sud della Striscia. Il capo della Cia prova a mediare per gli ostaggi ...Il premier Netanyahu ha chiesto un piano di evacuazione dei civili: la città è abitata da 1,3 milioni di palestinesi. Media: Israele rischia sanzioni dagli Usa per le violenze in Cisgiordania. Kahn Yo ...Al Jazeera afferma che diverse persone sono morte e altre rimaste ferite dopo che carri armati e proiettili di artiglieria israeliani hanno preso di mira i piani superiori del complesso medico Nasser ...