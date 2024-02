Gaza non c’è più | metà delle case della Striscia sono inabitabili e la popolazione non sa più dove scappare

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 10 febbraio 2024) Fatima ha sette figli e primaguerra viveva a Deir al-Balah, nel centrodi. Quando le forze armate di Israele hanno iniziato a bombardare il suo quartiere, ha fatto appena in tempo a uscire di casa con i bambini, prima che l’intero edificio crollasse. Oggi abita con tutta la sua famiglia in una scuola trasformata in rifugio per chi ha perso tutto: durante la fuga infatti ha pensato solo ai suoi figli e non ha avuto il tempo di prendere vestiti, cibo o altro. Anche Nur è stata costretta ad abbandonare la propria casa con i suoi tre bambini. Fino al 7 ottobre viveva a Jabalia, nel nord, daperò è dovuta fuggire nelle prime settimane di guerra. All’inizio, la famiglia si è rifugiata aCity da alcuni ...