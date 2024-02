Gaza | Mezzaluna rossa palestinese | “Israele ha colpito deliberatamente l’ambulanza partita per soccorrere Hind” Le immagini del rottame

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Laha accusato le forze militari israeliane di averuna ambulanza e ucciso i due medici che erano accorsi per assistereRajab, la bimbadi sei anni, a sua volta uccisa, come tutti i suoi familiari morti poco prima nel tentativo di fuggire da. Un video diffuso dalla, mostra ildel. L’ultima volta cheè stata vista risale a due settimane fa, quando era circondata da persone della sua famiglia uccise, dopo essere stata intrappolata nell’auto su cui si trovavano lo zio Bashar Hamadah, la moglie e i loro tre figli, per cercare di ...