Gaza | media | Israele attacca ospedale a Khan Yunis | vittime

(Di sabato 10 febbraio 2024) Al Jazeera afferma che diverse persone sono morte e altre rimaste ferite dopo che carri armati e proiettili di artiglieria israeliani hanno preso di mira i piani superiori del complesso medico Nasser a, nel sud della Striscia di. L'emittente araba aggiunge che intanto è salito ad almeno 15 morti il bilancio dei bombardamenti israeliani effettuati ieri sera sulla città meridionale di Rafah: oltre alle 11comunicate in precedenza dall'agenzia palestinese Wafa, Al Jazeera riporta di altri quattro morti e diversi feriti per un attacco contro un edificio residenziale del quartiere orientale di al-Geneina. Il bilancio dellenella Striscia didal 7 ottobre è di oltre 27.840 morti e 67.300 feriti, secondo il Ministero della Salute palestinese gestito da ...

Hamas ha inviato a Qatar ed Egitto la sua risposta alla proposta di accordo con Israele per una tregua nei combattimenti a Gaza in cambio della ... (open.online)

Al Jazeera afferma che diverse persone sono morte e altre rimaste ferite dopo che carri armati e proiettili di artiglieria israeliani hanno preso di mira i piani superiori del complesso medico Nasser ...Dopo aver definito "esagerata" la risposta di Tel Aviv nella Striscia di Gaza, il presidente Usa in un bilaterale col cancelliere tedesco Scholz ha discusso 'su come porre le condizioni per una pace ...L'agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che almeno 11 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite ieri sera in un bombardamento israeliano che ha colpito una casa nel quartiere al-Nasr ...