Gaza | “110 morti in attacchi Israele la scorsa notte | 25 le vittime a Rafah”

Roma, 18 dic – Israele verso nuovi recordi di massacro: sono 110 i morti palestinesi nelle ultime 24 ore sulla Striscia di Gaza , come riporta ... (ilprimatonazionale)

Il ministero della Sanità di Gaza, controllato da Hamas, afferma che almeno 110 persone, fra cui 25 a Rafah, sono rimaste uccise in attacchi israeliani la scorsa notte.Benjamin Netanyahu ha intimato all’esercito di preparare un «piano di evacuazione» per le centinaia di migliaia di civili ...• È il 125° giorno di guerra: quasi 28 mila le persone uccise a Gaza. In Israele, 1.200 morti nell’attacco del 7 ottobre. • Netanyahu all’esercito: «Prepararsi a evacuare Rafah». • Ministro degli Este ...