Gasperini | “Il calcio è spettacolo Muriel? Per Bergamo è immortale” Dubbio Koopmeiners

(Di sabato 10 febbraio 2024) Zingonia. Tornare in un Marassi vestito di rossoblù per Gian Pierosarà sempre speciale: il suo passato, il suo legame con la città e con il Grifone rendono la trasferta della sua Atalanta in Liguria una partita inevitabilmente diversa dalle altre, “e finalmente trovo entusiasmo nelle gare casalinghe, perché in tante occasioni ho trovato un ambiente polemico” ha affermato in conferenza stampa alla vigilia del Genoa. “È un grande test per noi, in uno stadio difficile, in cui servono forza, sicurezza, personalità. Domani abbiamo una grande prova di maturità”. Genoa-Atalanta, la conferenza stampa dialla vigilia Sull’avversario: “Mi aspettavo che il Genoa si potesse salvare, è una squadra che ha dei valori. Potrà forse ambire all’Europa, i punti non sono molto distanti, ha continuità di rendimento. Il Genoa ti fa giocar male, è molto ...