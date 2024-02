Gasparri | “Soldi certi agli editori di giornali | radio e tv sennò Tik-tok stravince…””

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 10 febbraio 2024) Il senatore di Forza Italia porta avanti una batta da anni contro lo strapotere dei colossi del web e del loro regime fiscale Una batta senza esclusioni di colpi. Avanti a decreti e leggi per far rispettare le regole che in questi ultimi anno non è che siano state così rispettate. E’ un problema di cui si parla da anni, sostiene il senatore e presidente dei senatori di Forza Italia Maurizioe più dettatamente una guerra che lo stesso politico porta avanti contro i gigante della rete web. Aziende importante, vedi Google ma anche Facebook o Yahoo che per anni non hanno pagato quanto dovevano al Fisco, ma non solo in Italia, bensì in Europa. E oltre a questo, secondofanno anche altro come “appropriarsi dei contenuti realizzati dai nostrie dalle ...