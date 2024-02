Gas | cosa succede con la fine del mercato tutelato | «Rincari per 200 euro l’anno nelle bollette»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 10 febbraio 2024) Ladelnel gas porta in doteper 200. Lo dice uno studio di Assoutenti e Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi (C.r.c.). secondo il quale gli aumenti ammontano al 12% rispetto alladel. Un risparmio per ora c’è: se si passa al variabile si trattengono una manciata dial mese. Ma ci si espone al rischio della volatilità dei prezzi. Questo a causa della scarsa concorrenza tra gli operatori. Mentre dal primo luglio toccherà all’elettricità. L’aumento «Il primo dato che emerge dalla ricerca è che per i contratti a prezzo fisso nessuna offerta risulta al momento più vantaggiosa del regime», ...