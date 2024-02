Gaffe di Amadeus a Sanremo con Mr Rain e i Gemelli DiVersi

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 10 febbraio 2024) Reggere cinque ore di diretta per cinque serate consecutive non è semplice e ci sta fare qualche– a onor del vero – non è abituato a farle, ma con Mrè scivolato anche lui. È successo durante la serata delle cover quando Mrsi è esibito sul palco insieme a Thema e Strano deisulle note di Mary/Supereroi. A un certo punto la musica si è abbassata e, credendo che fosse finita l’esibizione, è tornato sul palco per congedarli con tanto di mazzo di fiori in mano. “Complimenti!”, ma mentre si stava avvicinando al centro del palco la musica è ripartita ed è stato costretto a uscire.che entra nell’esibizione di Mrcon iprima che ...