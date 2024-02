Futuro Samardzic | Balzaretti | «Su di lui i top club di Premier e Bundes… con la Juve ottimi rapporti»

(Di sabato 10 febbraio 2024) Federico, ds dell’Udinese, ha parlato del mercato e deldial quotidiano Tuttosport Federico, ds dell’Udinese, ha parlato del mercato e deldial quotidiano Tuttosport. Le sue dichiarazioni:– «Premettendo che il bene generale dell’Udinese viene prima di quello di ogni singolo giocatore, è chiaro che il calciatore abbia patito e avuto un calo di rendimento nelle settimane in cui le trattative erano molto serrate. E’ un essere umano e capita, ma nelle ultime gare si sono riviste le sue caratteristiche più importanti. Su di lui c’è l’interesse di tutti i grandi, anche tedeschi e inglesi, potenzialmente anche dellantus, con cui, come ...

Lazar Samardzic e Nehuen Perez sono due nomi caldi per il calciomercato del Napoli, ancora in fase di sviluppo. Lazar Samardzic e il Napoli sono ... (spazionapoli)

E ad accompagnare a Torino il 21enne gioiellino nato a Berlino ci sarà anche Mladen Samardzic, padre, consigliere e figura importante per il futuro del diamante dei friulani . «Sì – racconta Samardzic ...L'intervista a Tuttosport del Dt dell'Udiense, Federico Balzaretti, conferma l'interesse della Juventus per Samardzic, così come quello del Napoli. "Arriva ...Juventus e Udinese sono direttamente collegate anche sul calciomercato. Infatti, è stato oggetto di discussione nelle ultime settimane il centrocampista Lazar Samardzic, vicino all’Inter in estate e ...