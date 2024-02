Fuori dall' Ariston c' è il nulla a Sanremo Spostare il Festival altrove? Si può

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 10 febbraio 2024) Stasera è l’ultima di, sarà acclamato un vincitore – Geollier? Angelina Mango? Annalisa? – poi domenica il circo leverà le tende. La Rai smonterà le attrezzature, la carovana di genti e masserizie deportata in Liguria sarà caricata – in parte – sul treno speciale delle 14 sul quale saliranno quasi tutti, compreso il management della Rai. Malgrado le polemiche di Matteo Salvini. Destinazione Viale Mazzini. E sarà finita. Restano le battute di Fiorello, nella penultima conferenza stampa, quella pomeridiana si è rivolto così a Roberto Bolle co-conduttore con Amadeus dell’ultima serata, della finale: “Ehm, non è che per caso hai un paio di sneakers?”. E resta il successo di audience, il record di ascolti mai raggiunti da quando esistono le rilevazione auditel, come dice la dottoressa Lucca, ovvero la direttrice del marketing Rai che per una settimana ha ...