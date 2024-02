Fs | il 12 sciopero | regolari Frecce e Intercity

(Di sabato 10 febbraio 2024) Circoleranno regolarmente le??e gli??di Trenitalia in occasione dellonazionale del personale del Gruppo FS Italiane proclamato da alcune sigle sindacali, in programma dalle ore 9 alle ore 17 di lunedì 12 febbraio. Lo comunica con una nota Fs spiegando che saranno "probabili limitazioni o cancellazioni dei treni regionali". Le informazioni su collegamenti e servizi si possono avere attraverso l'app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito web?trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo FS Italiane, il numero verde gratuito?800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, le self service e le agenzie di viaggio convenzionate.

