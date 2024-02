Frattesi e Sensi saltano Roma-Inter | Inzaghi porta un giovane – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 10 febbraio 2024)in occasione dinon avrà a disposizione anche Stefano, oltre Davide. Come rito dal Corriere dello Sport, il tecnico nerazzurro hato con sé uncentrocampista della Primavera. Non è la prima volta che succede. SUPPORTO – Oltre Davide, fermo per un risentimento miotendineo al retto femorale della coscia destra, Simonein vista dinon potrà contare neanche sull’impiego di Stefano, alle prese con qualche linea di febbre. Vero che in ogni caso sarebbe andato via a gennaio, direzione Leicester, ma così facendo saranno pochi i margini di scelta e la possibilità di cambiare a partita in ...