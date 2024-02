Fratelli d’Italia porta un dromedario per Renzi a Biella La replica | «Grazie per lo spot al libro» E attacca Delmastro che lo querela – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 10 febbraio 2024) C’è anche untra chi attende oggi Matteo. L’ex premier è atteso in città per presentare il suoe per parlare del caso Pozzolo. E alcuni militanti disi sono organizzati: si sono raccolti in via Italia, davanti al luogo dell’appuntamento,ndo anche l’animale. «Lo-d’Arabia», si legge in un cartello. «Perché è il parlamentare più ricco e le sue ricchezze dipendono dall’Arabia Saudita», dicono alcuni di loro. Mossa a cuihato: «Ci hanno fatto un gigantescoal. Questa è la dimostrazione della differenza tra influencer e politici. Andare al circo a prendere un… È la ...