Fratel Claude e quel treno in ritardo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 febbraio 2024) Maietti Diversamente da me,non ha mai lasciato Costaverde. Anzi ha scommesso di aprirvi il suo negozio di abbigliamento (“Chez“), convincendo i clienti a spostarsi da Lodi, da Crema, da Piacenza, anche da più lontano. Aveva due o tre anni, quando fu colpito da poliomielite alla gamba destra. A sedici anni non si è vergognato della gamba visibilmente più piccola dell’altra, giocando nella squadra dell’oratorio, specialista nel calciare le punizioni a foglia morta, alla maniera di Mariolino Corso. Con quale gamba?la siffola.che ancora non sapevo, l’ho appreso da un suo cliente coetaneo. Erano gli anni Sessanta enon aveva ancora vent’anni. Frequentava un corso per vetrinisti a Milano, tornando con l’ultimo ...