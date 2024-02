Frana di Colognole | l’intervento Prima la pulizia poi i contenimenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 febbraio 2024) Sono in partenza i lavori al dissesto franoso in via del Palagio in, in un tratto di circa duecento metri in località Vicoferaldi.– molto atteso dalle famiglie residenti – è possibile grazie a fondi ministeriali di Protezione civile dell’importo di 232.535 euro.prevede in unafase ladel versante, con l’abbattimento di alcuni alberi, la rimozione del terrenoto e la messa in sicurezza degli ammassi rocciosi affioranti e pericolanti. I lavori proseguiranno poi con opere per la regimazione idrica sul versante al fine di ridurre al minimo i rischi idraulici a cui seguiranno opere di inerbimento per consentire un corretto deflusso delle acque superficiali. L’operazione si completerà poi la realizzazione di opere di contenimento ...