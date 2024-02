Formula1 | Leclerc | “Voglio vincere il mondiale”

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 10 febbraio 2024) Roma, 10 feb. (askanews) – “Il mio unico fine è trionfare; non mi accontento di posizioni secondarie”. Parola di Charlesin una intervista concessa al Daily Mail. Il monegasco resta fiducioso nella capacità del suo team di ridurre il distacco da Red Bull. “Partiamo da un gap significativo, ma l’impegno per colmarlo è totale. Stiamo lavorando sodo per compiere il salto qualitativo necessario,” ha affermato.ha poi evidenziato l’importanza della tecnologia nel processo di sviluppo, lodando gli sforzi del team nel rendere le simulazioni il più vicine possibile alla realtà. “Sono impressionato da quanto il simulatore riesca ad avvicinarsi all’esperienza reale di guida. Anche se ci sono stati momenti di discrepanza in passato, credo fermamente nel lavoro svolto” ha aggiunto. Riguardo alla sua relazione con l’attuale compagno di squadra, ...