Formia Ospedale “Dono Svizzero” | le associazioni attaccano | “lavori fermi | disagi in corsa”

Il ladro, residente nella provincia di Caserta, è stato intercettato dai carabinieri alla stazione dei treni proprio mentre cercava di salire su un convoglio per dileguarsi ...In particolare, il giovane campano era stato visto aggirarsi con fare sospetto all’interno del Pronto Soccorso dell’Ospedale Dono Svizzero di Formia, da parte di alcune persone in attesa di essere ...Proseguono con incisività i servizi di controllo del territorio della Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere. Nello specifico, il 06.02.2024, personale del: N ...