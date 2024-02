Formazioni ufficiali Pisa-Sampdoria | Serie B 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 febbraio 2024) Ledi, match valevole per la ventitquattresima giornata di. Due squadre che hanno avuto un percorso simile, anzi quasi identico nel corso di questi mesi. Tredicesima posizione per la squadra di casa, quarttordicesima per l’ospite. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici. LE: in attesa: in attesa SportFace.