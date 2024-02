Formazioni ufficiali Feralpisalò-Palermo | Serie B 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 febbraio 2024) Ledi, match valevole per la ventitquattresima giornata di. Tre risultati utili consecutivi per la neopromossa, che dopo un difficile avvio di campionato ora coltiva il sogno salvezza. Buon momento anche per i rosanero, che hanno riconquistato la quinta posizione in classifica. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici. LEFERALPISALO: in attesa: in attesa SportFace.