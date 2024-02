Fontanarosa | l’Inter osserva | il Cosenza ne riduce l’impiego anche oggi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 10 febbraio 2024) Alle ore 14 è previsto il calcio d’inizio della sfida di Serie B tra Modena e. Nella formazione dei calabresi non figura Alessandro– difensore in prestito dal– alla sua quinta panchina consecutiva. CINQUE – Altra panchina per Alessandrocon il, dopo aver raccolto 14 presenze in questo campionato.il percorso del suo difensore che, però, sta trovando sempre meno minutaggio nella squadra calabrese. Da capire se, nella sfida dicontro il Modena, sarà impiegato a gara in corso. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...