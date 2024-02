Follia in scuola | spruzzato spray urticante | diversi studenti e un prof all’ospedale “Troveremo i responsabili”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 10 febbraio 2024) Pubblicato il 10 Febbraio, 2024 Proseguono senza sosta gli episodi scioccanti, vere e proprie follie, nelle scuole italiane: dall’accoltellamento di un 15enne per mano di un 17enne in unanel milanese, all’aggressione di un genitore verso il preside di un istituto per bambini a Taranto. E adesso arriva un’altra notizia scioccante: qualcuno haall’interno di una, precisamente l’Istituto Morante a Firenze. 200sono stati evacuati e hanno passato alcune ore nel cortile interno della. Uno studente all’edizione fiorentina di Repubblica ha spiegato cosa fosse successo: “Stavo entrando in classe quando ho visto una mia amica che lacrimava. Si è messa le mani sul viso, gli faceva male anche la gola. Poi altri cinque ...