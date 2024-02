Foibe | vandalizzata la targa dedicata ai martiri dell’Istria nella giornata del ricordo Il Comune | “Non ci fermeranno”

(Di sabato 10 febbraio 2024)lain memoria delle vittime dellepiazzaaidell'Istria e della Venezia Giulia, vicino alla Fortezza da Basso. Laera stata ripristinata pochi giorni fa, dopo un precedente vandalismo. Sono in corso indagini della polizia e della Digos per risalire ai colpevoli e sono state acquisite immagini dalle telecamere pubbliche L'articolo proviene da Firenze Post.

Nel Giorno del Ricordo per le vittime del massacro delle foibe , oggi 10 febbraio, la premier Giorgia Meloni ha partecipato alla Cerimonia solenne ... (ilgiornaleditalia)

La dura reazione del mondo della politica, che ha condannato l'episodio. "Un gesto vile. I vandali non ci fermeranno", ha commentato l'assessore ... (ilgiornale)

Vandalizzata la targa in memoria delle vittime delle Foibe, nella piazza dedicata ai martiri dell'Istria e della Venezia Giulia, vicino alla Fortezza da Basso. La targa era stata ripristinata pochi gi ...La dura reazione del mondo della politica, che ha condannato l'episodio. "Un gesto vile. I vandali non ci fermeranno", ha commentato l'assessore alla Cultura della memoria e alla Toponomastica Maria F ...