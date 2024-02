Foibe | Tajani | dimenticare sarebbe grave

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) "Non possiamoquello successo a cavallo della fine della Seconda guerra mondiale e le tante vittime innocenti che hanno pagato soltanto per essere italiane, qualcuno soltanto per essere cristiano". Lo ha detto oggi il ministro degli Affari esteri Antonio, partecipando alle cerimonie del Giorno del ricordo a Trieste, alla foiba di Basovizza. "- ha sottolineato - si è cercato di farlo in passato, fortunatamente non è accaduto. E non devono più accadere le cose che sono successe qui, dobbiamo guardare al futuro e l'insegnamento è il miglior modo per onorare queste vittime innocenti. Quindi serve lavorare sempre per la pace, per costruire la pace. Rendere onore ai caduti però è un dovere - ha aggiunto - l'ho fatto quando ero presidente del Parlamento europeo, lo ...