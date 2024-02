Foibe | spunta il volantino negazionista in Sapienza

LATINA – Oggi è il Giorno del Ricordo e per celebrare la ricorrenza a Latina si svolgerà una cerimonia commemorativa che prenderà il via alle 10.15 con la celebrazione di una Santa Messa presso la Par ...Vadalà invita gli istituti scolastici a partecipare al Giorno del ricordo e spiega come fare. La Flc Cgil punta il dito su una parola. Solidarietà dei dirigenti al collega ...Il deputato di Fratelli d’Italia: «Non si possono tenere altre manifestazioni in una data solenne come quella di sabato dedicata al Giorno del Ricordo. Non voglio pensare che il Comune di Varese lo ab ...