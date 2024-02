Foibe | ora gli esuli combattono contro nuovi nemici

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) A seguito delle vicende dell'immediato secondo Dopoguerra e la conseguente cessione alla Jugoslavia delle province di Pola, di Fiume e di Zara e in parte di quelle di Trieste e di Gorizia con il Trattato di Pace del 10 febbraio 1947, si costituirono numerosi comitati formati da diverse migliaia di istriani, fiumani e dalmati riparati in Italia. In breve tempo nacque l'Associazione Nazionale per Venezia Giulia e Zara (ANVGZ) che si aggiunse al Comitato di Liberazione Nazionale dell'Istria (CLN d'Istria). Queste due entità, distinte e spesso in contrasto fra loro per ragioni politiche, per un certo periodo furono il punto di riferimento per glinelle principali città italiane. Le contrapposizioni interne ai partiti nazionali, ed in particolare quelle alla Dc, si riflessero sull'azione del governo i rispetto alla politica internazionale, soprattutto per la delicata ...