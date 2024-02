Foibe | Meloni | Mio pensiero ai Martiri

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 10 febbraio 2024) 10.00 "10 febbraio, nel Giorno del Ricordo il miova aidelleagli esuli di Istria,Fiume e Dalmazia". Così sui social il presidente del Consiglio, Giorgia, nel Giorno del Ricodo istituito 20 anni fa per iniziativa del governo Berlusconi. "L'Italia onora la memoria di chi fu vittima di quegli orrori disumani e non dimentica il dolore patito da chi fu costretto ad abbandonare la propria casa e la propria terra per amore dell'Italia", scrive la premier.