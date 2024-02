Foibe | Meloni | ' giorno del ricordo spazza via la congiura del silenzio'

Roma, 10 feb (Adnkronos) – “Torno qui con qualche ruga in più e qualche responsabilità mai immaginata per assumermi un impegno solenne , fare la mia ... ()

Roma, 10 feb (Adnkronos) – “Sono venuta per celebrare il Giorno del ricordo , che spazza via la congiura del silenzio che aveva avvolto la tragedia ... ()

Roma, 10 feb (Adnkronos) – “Sono venuta diverse volte qui a Basovizza e ogni volta me ne sono andata con qualcosa di più nel cuore. Perché questo è ... ()

Foibe : Meloni - 'ricordare innocenti trucidati e chiedere perdono per silenzio colpevole'

Roma, 10 feb (Adnkronos) - "Sono qui per ricordare gli innocenti trucidati ma anche per chiedere perdono a nome delle istituzioni per il silenzio ... ()