Foibe | Meloni | “A nome delle istituzioni chiedo perdono per decenni di silenzio colpevole”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 10 febbraio 2024) Trieste, 10 febbraio 2024 – “Sono qui per ricordare gli innocenti trucidati ma anche per chiedereper ilche perha avvolto le vicende del confine orientale e per rendere omaggio agli istriani, giuliani e dalmati che per rimanere italiani decisero di lasciare tutto per restare con l’unica cosa che i comunisti titini non potevano toglierli, l’identità”. Queste le parole che ha detto la premier Giorgiaalla cerimonia alla foiba di Basovizza in occasione del Giorno del Ricordo. “Fiumani, istriani e dalmati, pagando un prezzo altissimo, hanno deciso di essere italiani due volte, per nascita e per scelta – ha proseguito la premier – Di seguire il loro cuore, portare con sé qualcosa che ...