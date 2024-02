Foibe | Magi +Eu | ‘tragedia figlia dell’Europa delle patrie e dei nazionalismi’

(Di sabato 10 febbraio 2024) Roma, 10 feb (Adnkronos) – ?Ricordiamo oggi il dramma degli esuli istriani evittime, un?altra tragediadell?Europa, dei nazionalismi eideologie: un?Europa che speriamo aver lasciato per sempre alle spalle. Una pagina nera e brutale ad opera del regime comunista di Tito che per troppo tempo è stata dimenticata e che oggi è doveroso ricordare?. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo. L'articolo CalcioWeb.

Roma, 9 febbraio 2024 «Le foibe e l'esodo hanno rappresentato un trauma doloroso per la nascente Repubblica. Quelle vicende costituiscono una tragedia che non può essere dimenticata. Non si cancellano ...