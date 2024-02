Foibe | Cerreto FdI | doveroso il ricordo dei nostri Martiri patrimonio di memoria diffusa e condivisa

(Di sabato 10 febbraio 2024) Caserta. “È nostro dovere non dimenticare idelle, gli esuli istriano-dalmati e tutte le vittime della barbarie comunista titina sul confine orientale. Ladeiconnazionali perseguitati deve diventare undi. Iconnazionali hanno pagato con la vita la colpa di essere italiani, lee l’esodo rappresentano una tragedia dolorosa, una triste pagina di storia che non può cadere nell’oblio. È da poco stata approvata alla Camera la proposta di legge riguardante le “iniziative per la promozione della conoscenza tra le nuove generazioni della tragedia dellee dell’esodo giuliano – dalmata”. Con questo provvedimento si istituisce ...

